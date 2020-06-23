КПП «ДНР» в Еленовке: В соцсетях сообщают о новых сложностях для людей (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области незаконные вооруженные формирования разбивают желающих пересечь линию разграничения через КПП «Еленовка» (транспортный коридор с украинским КПВВ «Новотроицкое») на три очереди. Людей также ожидают и иные сложности: длительное прохождение на самом КПП, заполнение дополнительных бумаг. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как отмечают люди, процедура оформления на КПП «ДНР» занимает много времени. Очевидцы предполагают, что разделение на три очереди производят, чтобы не допустить ажиотажа перед КПП.

В частности, на выезде из Донецка на блокпосту пропускают по несколько автомобилей, и скопилась большая очередь перед блокпостом. Владельцев украинских регистрационных знаков разворачивают назад.

Вторая очередь – в поселке Еленовка, машины собирают в центре:

Третья очередь – непосредственно перед самим КПП:

Очевидцы делятся информацией, отмечая, что, по слухам, будут пропускать по 20-30 машин в день. У каждого человека снимают отпечатки пальцев, фотографируют. Также требуется заполнить и подписать бумагу, о том, что человека уведомили о «невозможности возвращения» в «ДНР» «вне последующих гуманитарных коридоров»:

На оформление одной машины, по словам пользователей соцсетей, уходит по 40-60 минут.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь три пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику».