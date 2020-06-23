Вчера вечером на КПВВ «Новотроицкое» с неподконтрольной территории прибыли более 100 человек

В понедельник, 22 июня, после 18.00 на КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекли 110 человек, которые говорят, что прорвались через блокпост незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В пограничном ведомстве напомнили, что со вчерашнего дня – 22 июня – по решению командующего Объединенных сил возобновлена работа КПВВ «Новотроицкое» с режимом работы с 9:00 до 18:00.

«В течение дня пропуск с временно оккупированной территории Украины происходил очень медленно. В соцсетях люди писали, что утром боевики довольно быстро пропустили несколько человек под запись камер пропагандистского телеканала, а дальше держали людей, сначала под палящим солнцем, потом под ливнем», – отметили в Госпогранслужбе.

Уже ближе к регламентированному времени завершения работы КПВВ ситуация изменилась.

«Граждане массово начали прибывать. Они объяснили, что оккупационные власти сначала анонсировала возобновление пропуска на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь", а затем блокировала возможность гражданам пересечь там линию разграничения. Люди говорят, что не выдержав многочасового ожидания, еще и из-за неблагоприятной погоды, прорвались через блокпост оккупантов и направились в серую зону. Они понимали, что КПВВ "Новотроицкое" должен закрываться, но надеялись на понимание и помощь украинских пограничников», – рассказали в Госпогранслужбе.

По решению командующего Объединенных сил работа КПВВ была продолжена. Пропуск осуществлялся, пока после 21:00 не оформили последнего прибывшего с неподконтрольной Донетчины гражданина, который имел инвалидность.

«Военнослужащие Донецкого пограничного отряда вместе с представителями Нацполиции помогали гражданам разобраться в приложении "Дій вдома", при этом полицейский с собственного гаджета раздавал вай-фай, чтобы помочь тем, кто не мог подсоединиться к сети Интернет», – рассказали в ГПСУ.

Что касается пропуска через КПВВ «Новотроицкое» на неподконтрольную территорию, то с подконтрольной украинской власти территории вчера выехало одно транспортное средство с четырьмя людьми и четыре пешехода.

«Лица на автомобиле вернулись, говорят, что оккупанты их не пропустили. Люди, которые вечером прибыли с оккупированной территории, сообщили, что четверо пешеходов, среди которых одна женщина на костылях, ожидали перед блокпостом боевиков, где планировали и заночевать, если их не пропустят. Если эти лица вернутся на подконтрольную украинской власти территорию, пограничники готовы помогать им пройти оформление даже в нерабочее время КПВВ. Стоит отметить, что расстояние между КПВВ "Новотроицкое" и блокпостом боевиков около 5 км и преодолеть его будет нелегко, особенно на костылях», – говорится в сообщении пограничного ведомства.

Сегодня КПВВ «Новотроицкое» начал работу с 7:00 и будет работать до 18:00.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь три пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику».