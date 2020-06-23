Лях озвучил статистику по ситуации с COVID-19 в Славянске

В Славянске (Донецкая обл.) зарегистрировано 93 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 июня, в ходе пресс-конференции сообщил мэр города Вадим Лях.

«По состоянию на 23 июня в Славянске зарегистрировано 93 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. 2 случая расцениваются как вероятные и 3 подозрительных случая на коронавирусную инфекцию. 36 пациентов выздоровели, в том числе двое детей. 7 госпитализированных проходят стационарное лечение в инфекционной больнице города Константиновка. 49 человек на самоизоляции, в том числе 5 детей и 1 у нас, к сожалению, летальный исход. За период с 29 мая в городе было выявлено 87 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Из них 15 – за последнюю неделю», – сообщил Лях.

Городской голова также проинформировал, что в течение последней недели госпитализированы в инфекционную больницу Константиновки 4 человека.

«На данный момент на лечении находятся, как я уже сказал, 7 человек. В том числе 1 человек в тяжелом состоянии, имеет сопутствующую патологию», – отметил Вадим Лях.

С начала введения карантинных мероприятий в городе обследованы всего 4289 человек. В том числе методом ПЦР 1366 человек. Быстрыми тестами – 2122 человека.

На сегодняшний день в городе на самоизоляции находятся 217 человек, в том числе контактных по положительным случаям заболевания коронавирусной инфекцией – 189.

«По состоянию на сегодня в городе 11 пациентов лечатся по поводу пневмонии. Все обследованы ПЦР. Их них 4 человека в стационаре. Всего за время карантина пролечено больных по поводу пневмонии 122 человека. Из них в стационаре 57 и амбулаторно 65. Все обследованы методом ПЦР», – добавил городской голова.