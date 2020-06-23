Перевод на индивидуальное отопление, реконструкция, модернизация: Что хотят поменять на Донетчине

На Донетчине представлен проект обновленной программы «Тепло Донетчины» – с учетом состояния дел с теплоснабжением на местах и с продлением срока действия до 2025 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 июня, во время заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Сергей Гончаренко.

На коллегии был представлен для рассмотрения проект внесения изменений в региональную программу «Тепло Донетчины» на 2018-2020 годы. По словам Гончаренко, с учетом объема внесенных изменений – это фактически новая программа с продлением срока действия до 2025 года. Новая редакция программы разработана с учетом состояния дел с теплоснабжением на местах, в нее включены данные, проблемные вопросы и мероприятия по 13 городам, 12 районам и 13 объединенным территориальным громадам.

По каждому населенному пункту указано состояние теплоснабжающих сетей, потери в теплосетях, оснащение счетчиками и т.д.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации сообщил, что главными заданиями программы являются:

перевод потребителей на индивидуальное отопление;

разработка и пересмотр схем теплоснабжения в населенных пунктах с централизованным отоплением;

реконструкция и модернизация объектов теплового хозяйства;

оснащение приборами учета тепловой энергии жилых домов.

Также Сергей Гончаренко сообщил, что программа прошла процедуру стратегической экологической оценки.