RU
Все новости

Перевод на индивидуальное отопление, реконструкция, модернизация: Что хотят поменять на Донетчине

23.06.20 12:29
Заседание коллегии Донецкой облгосадминистрации
Заседание коллегии Донецкой облгосадминистрации

На Донетчине представлен проект обновленной программы «Тепло Донетчины» – с учетом состояния дел с теплоснабжением на местах и с продлением срока действия до 2025 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 июня, во время заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Сергей Гончаренко.

На коллегии был представлен для рассмотрения проект внесения изменений в региональную программу «Тепло Донетчины» на 2018-2020 годы. По словам Гончаренко, с учетом объема внесенных изменений – это фактически новая программа с продлением срока действия до 2025 года. Новая редакция программы разработана с учетом состояния дел с теплоснабжением на местах, в нее включены данные, проблемные вопросы и мероприятия по 13 городам, 12 районам и 13 объединенным территориальным громадам.

По каждому населенному пункту указано состояние теплоснабжающих сетей, потери в теплосетях, оснащение счетчиками и т.д.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации сообщил, что главными заданиями программы являются:

  • перевод потребителей на индивидуальное отопление;
  • разработка и пересмотр схем теплоснабжения в населенных пунктах с централизованным отоплением;
  • реконструкция и модернизация объектов теплового хозяйства;
  • оснащение приборами учета тепловой энергии жилых домов.

Также Сергей Гончаренко сообщил, что программа прошла процедуру стратегической экологической оценки.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк