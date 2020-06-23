В «ЛНР» на территории бывшей шахты обнаружили тайник с боеприпасами (Фото)

В «ЛНР» на территории бывшей шахты нашли схрон с большим количеством боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», схрон был обнаружен на территории бывшей шахты «Вергулевская», расположенной в районе пос. Червоный Прапор (Перевальский р-н).

«Были обнаружены и изъяты 3 бронебойно-зажигательных снаряда калибром 23 мм, 252 осколочно-фугасных снаряда калибром 30 мм, 74 бронебойно-зажигательных снаряда калибром 30 мм, 47 осколочно-зажигательных снарядов калибра 30 мм. Сотрудниками взрывотехнической службы ЭКЦ МВД ЛНР боеприпасы уничтожены», – утверждают в «республике».