Мэр Славянска рассказал о послаблениях карантина в городе: Что изменилось

В Славянске (Донецкая обл.) смягчены карантинные ограничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 июня, в ходе брифинга сообщил мэр города Вадим Лях.

«У нас разрешено официально работать общепиту. В залах уже, не только на улице. Также у нас есть по перевозкам послабления. Сегодня мы разрешаем ездить и пенсионерам, в том числе. При соблюдении, конечно же, мероприятий карантинных в общественном транспорте. Если коротко, сейчас, с одной стороны, идет, вроде бы, и рост заболеваемости по сравнению с двух-трех месячной давностью, но все таки сейчас концентрируется больше на проверке людей, которые на самоизоляции, из лиц контактных. Больше упор делается на проверку общественных мест, имеется ввиду закрытых помещений, где собираются люди», – сказал Лях.

Также градоначальник прокомментировал возобновление работы железнодорожной станции.

«Станция железнодорожная работает, открыта теперь для остановки транспорта. Это, считаю, правильно, потому что в принципе, наблюдали следующее: человек, которому нужно ехать – все равно едет, только он выезжает из города, берет билет в Краматорске. Думаю, что эта мера, не останавливаться в Славянске, не сильно работала», – сказал мэр Славянска.