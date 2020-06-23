На Донетчине почти 130 км тепловых сетей находятся в аварийном состоянии

На Донетчине 129,263 км тепловых сетей находятся в аварийном состоянии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 июня, во время заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Сергей Гончаренко.

По его словам, теплоснабжение области делится на две большие части. Первая – это областное коммунальное предприятие «Донецктеплокоммунэнерго», которое предоставляет услуги теплоснабжения в 29 населенных пунктах. А другие 12 предприятий теплового хозяйства области предоставляют услуги теплоснабжения населению в 16 населенных пунктах и районах.

«Система теплоснабжения области включает 819 котельных, из них газовых – 444, твердотопливных – 348, электрических – 13. И других – 14», – сообщил Гончаренко.

Он отметил, что протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 402,950 км, из них 129,263 км находятся в аварийном состоянии.

Также директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации рассказал, что на Донетчине потребителями, которым подается теплоноситель, являются: