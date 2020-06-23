Вина – любовь к Украине: В плену «ДНР» более 70 дней удерживают юношу с пороком сердца

20-летний житель неподконтрольного украинским властям Донецка Богдан Максименко был задержан «МГБ ДНР» в апреле 2020 года, и родные более 70 дней не могли выйти с ним на связь. Об этом сообщила крестная юноши, блогер Наталия Казеннова в Facebook.

«Есть вещи, ради которых можно вытерпеть все, ведь есть мы – украинцы и есть наша большая Родина – вся наша Украина», – этот пост Богдан Максименко написал за месяц до ареста.

Последний пост Богдана Максименко перед арестом

Как рассказала Наталия, 10 апреля у него дома в Донецке перевернули квартиру, конфисковали компьютер и забрали парня в неизвестность, которая продолжалась 73 дня.

За это время родные имели отписки от «прокуратуры». «МГБ» официально не подтверждало место содержания Богдана.

«Лишь сообщили, что он "арестован в административном порядке сроком на 30 суток" по подозрению в "экстремистской деятельности". Письмо датировано 13 мая, когда "30 суток" истекли. Только вчера, 22 июня, в первый день возобновления разрешения на передачи в одном из СИЗО, где содержат пленников "МГБ", удалось оформить передачу и лекарства», – пишет Наталия.

По ее словам, лекарства очень важны для Богдана, поскольку у него врожденный порок сердца и он нуждается в медицинской помощи.

«Несмотря на просьбы, пылкий юноша не скрывал гражданской позиции и откровенно писал в Фейсбуке и ВКонтакте мнения относительно настоящего и будущего Донецка. Еще у Богдана было творчество – глубоко украинское. Записи песен под гитару парень также распространял на страницах в соцсетях», – вспоминает крестная Богдана.

Она говорит, что сегодня нет точной информации, какие обвинения кроются по трем статьям «уголовного кодекса ДНР». "Следователь" пока не общался с семьей, хотя родные неоднократно пытались узнать, кто ведет «дело», в чем конкретно обвиняют Богдана.

«Теперь, когда в СИЗО приняли передачу, точно знаем, что парень является очередным пленником, и начинаем борьбу за нашего Бодю. Я предприняла необходимые формальные меры и наладила определенные контакты», – пишет Наталия Казеннова.

Он добавила, что в Донецке большую работу провела семья Богдана. О парне знают ключевые международные организации, представительство омбудсмена в Донецкой области и люди, которые способствовали освобождению многих пленников.

«Мы решили рассказать о Богдане и добиваться включения парня в списки на обмен и освобождения юноши. Его единственная вина – безграничная и горячая любовь к Украине», – подчеркивает Наталия.