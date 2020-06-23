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На Донетчине рассказали, сколько в области детей-переселенцев

23.06.20 13:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине более 24 тыс. детей проживают в населенных пунктах, расположенных у линии разграничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 июня, во время заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации рассказала начальник Службы по делам детей облгосадминистрации Наталья Тимофеева.

Как сообщила Тимофеева, на подконтрольной украинским властям части Донетчины проживают 300 тыс. 162 ребенка.

«Более 24 тыс. детей проживают в населенных пунктах, расположенных у линии разграничения. Органами социальной защиты населения взяты на учет 62 тыс. 800 детей как внутренне перемещенных лиц», – рассказала она.

Начальник Службы по делам детей облгосадминистрации отметила, что с начала антитеррористической операции из зоны военных действий на безопасную территорию из учреждений институционального ухода вывезены почти 700 детей, из них 516 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

245 детям восстановлены документы.

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