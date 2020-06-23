Нужно быть умалишенным: Лях прокомментировал дело по завладению бюджетными средствами чиновниками Славянска

В минувшую пятницу, 19 июня, прокуратура Донецкой области сообщила о том, что в 2019 – 2020 годах должностные лица Славянского городского совета и Управления жилищно-коммунального хозяйства, «по предварительному сговору с представителями частных и коммунальных предприятий, осуществляли растрату и присвоение средств местного бюджета, выделенных на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, строительство котельных и капитальный ремонт дошкольного учебного заведения».

Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 23 июня, в ходе пресс-конференции данную информацию прокомментировал мэр Славянска Вадим Лях.

«По данному факту могу сказать следующее. Ситуация не новая в том плане, что по данным объектам обращались депутаты городского совета в правоохранительные органы. Также, чтобы поставить точку в этом вопросе, вы помните, что и я обращался и в генпрокуратуру, и в аудиторскую службу о проверке коммунальных предприятий и так далее. Такие проверки прошли, но говорить о том, что выявлены хищения в размере 800 тыс., я считаю, слишком преждевременно. Почему? Потом что, на самом деле, во – первых, как преподносится, что там завышенные объемы и, фактически, сотрудники горсовета и ЖКХ за невыполненные работы давали объемы – этого не было никогда. Более того, нужно быть умалишенным, я считаю, зная, что придет проверка буквально через месяц после окончания работ, заниматься такими вещами. Поэтому я думаю, что когда будут проводиться следственные мероприятия, все станет на свои места. Я имею в виду – нет там никаких хищений. И по котельной, и по дорогам неоднократно самостоятельно мы разбирались, когда были какие-то первые сигналы. Для меня это тоже важно, выяснить истинное положение дел. Поэтому я не сомневаюсь в том, что никаких там приписок и вещей, о которых говорится, там не было», – сказал Вадим Лях.