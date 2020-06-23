В Кабмине еще не решили, откроются ли школы 1 сентября, – глава Минобразования

В правительстве еще не приняли решение, пойдут ли дети в школы с 1 сентября. Все будет зависеть от развития эпидситуации. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает «РБК-Украина».

Она отметила, что пока адаптивный карантин продлен до 31 июля, но как будет развиваться эпидемическая ситуация – прогнозировать трудно.

«Внутри Кабмина нет такого решения (относительно открытия школ с 1 сентября – ред.). Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача – это сохранение здоровья участников образовательного процесса», – сказала Мандзий.

Она опровергла информацию, что с 1 сентября школы перейдут на дистанционное обучение.

«В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение. Живого общения никто не отменял. В том и суть школы», – подчеркнула глава Минобразования и науки.

Она уточнила, что до конца июня совместно с Минздравом будут подготовлены дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.

«Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики», – добавила Мандзий.