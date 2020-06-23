Более 38 тысяч украинских паспортов выданы подросткам из неподконтрольного Донбасса

На Донетчине с 2014 года на основании решений судов об установлении фактов рождения на неподконтрольной украинским властям части Донбасса зарегистрировано рождение более 23 тыс. детей. Кроме того, проживающим на неподконтрольных территориях подросткам выданы более 38 тыс. украинских паспортов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 июня, во время заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации рассказала начальник Службы по делам детей облгосадминистрации Наталья Тимофеева.

«С целью обеспечения гражданских прав детей из оккупированных территорий на основании решений судов об установлении фактов рождения на временно оккупированной территории Украины, начиная с 2014 года, органами юстиции зарегистрировано рождение 23 156 детей», – рассказала Тимофеева.

«Органами государственной миграционной службы Украины в Донецкой области выдан 38 661 паспорт гражданина Украины детям, которые постоянно проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей – это дети возрастом от 14 до 16 лет», – добавила она.