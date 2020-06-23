На Луганщине ГБР задержало начальника следственного отделения полиции и адвоката: Подробности

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в г. Краматорске задержали начальника следственного отделения одного из отделов ГУ Нацполиции в Луганской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба ГБР.

В ГБР отметили, что по предварительной информации, правоохранитель при посредничестве адвоката требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 30 тыс. грн за закрытие уголовного производства и непривлечение его к уголовной ответственности за мошенничество.

В понедельник, 22 июня, во время получения неправомерной выгоды начальника следственного отделения полиции и его посредника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Полученная неправомерная выгода обнаружена и изъята. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения», – рассказали в ГБР.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.