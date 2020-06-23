Аннексия Крыма и война на Донбассе: СБУ расследовала более 21 тысячи уголовных дел

Служба безопасности Украины с февраля 2014 года расследовала или расследует 21505 уголовных производств, связанных с аннексией Крыма и боевыми действиями на Донбассе, передает «Радио Свобода».

«Следователями СБУ, начиная с февраля 2014 года, расследовалось (расследуется) 21505 уголовных производств по подозрению 5359 человек относительно совершения преступлений против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательств на ее территориальную целостность и неприкосновенность, против общественной безопасности (терроризм) и других тяжких преступлений, связанных с проведением АТО, ООС и аннексией АР Крым. По 1747 человек судами применялась мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

В суды, начиная с февраля 2014 года, направили 3030 уголовных дел в отношении 3322 участников «террористических организаций, незаконных военизированных и вооруженных формирований и их пособников, предателей и других лиц, совершивших преступления указанной категории».

По данным спецслужбы, в течение 2020 года открыто и поступило по подследственности СБУ 1119 уголовных производств указанной категории по подозрению 325 человек, из которых 25 человек, по решению судов, содержались под стражей.

В СБУ также сообщили, что программой ведомства «Тебя ждут дома», которая действует с августа 2015 года, по состоянию на начало 2020 года воспользовались более 390 человек.

Программа распространяется на лиц, добровольно отказавшихся от участия в деятельности НВФ, которые не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия, учреждения, организации и других тяжких преступлениях, готовых содействовать в раскрытии преступлений и прекращении деятельности НВФ.