Где могут получить медпомощь дети, проживающие вблизи линии разграничения

На Донетчине дети, проживающие вблизи линии разграничения, охвачены медицинским обслуживанием. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 июня, во время заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации рассказала начальник Службы по делам детей облгосадминистрации Наталья Тимофеева.

«В населенных пунктах, расположенных на линии разграничения, предоставление медпомощи детям обеспечивают 17 лечебных амбулаторий, 12 фельдшерских пунктов, 2 центра первичной медико-санитарной помощи в городах Авдеевка и Торецк, 4 учреждения здравоохранения с детскими отделениями», – сообщила Тимофеева.

По ее словам, в условиях проведения на территории области операции Объединенных сил, с целью обеспечения доступности детей к медуслугам, мобильными медицинскими бригадами, состоящими из узкопрофильных специалистов, налажена работа по проведению ежегодных профилактических медосмотров. В том числе – для детей из населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

Также начальник Службы по делам детей облгосадминистрации рассказала, что из-за военных действий на территории области, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, погибли 28 детей и получили ранения разной степени тяжести 85 детей. «Всем раненым детям предоставлены необходимые медуслуги в полном объеме. В том числе 7 детей, которые в этом нуждались, протезированы», – сообщила Тимофеева.

Она добавила, что на сегодня созданы условия для предоставления детям, пострадавшим от военных действий, комплексной медико-психологической и реабилитационной помощи по программам индивидуального подхода к пациентам. Санаторно-курортным лечением охвачены 46 детей.