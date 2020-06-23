КПП в Еленовке «ДНР» откроет на въезд только на один день – 25 июня

В «ДНР» на въезд со стороны подконтрольной украинской власти территории откроют пункт пропуска «Еленовка» пока только на один день, 25 июня. Людей впустят по заранее утвержденным спискам и сразу поместят на обсервацию. Об этом сообщил «депутат ДНР» Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что пропустят только 300 человек, а день, когда снова будет открыт въезд, – определят дополнительно.

«Первый раз день на въезд с Украины в ДНР – 25.06. Один день. Всех этих 300 человек разместят на обсервацию. Следующий день будет определен, и заранее известят всех, кто получил разрешение. Они тоже поедут на обсервацию», – заявил Бердичевский.

По его словам, есть «обозначенные критерии» для попадания в список.

«Никаких левых людей быть не может, т.к. списки рассматриваются коллективно штабом – не верьте никому, кто обещает что-то иное. Единолично это решение не принимается», – уверяет Бердичевский.

Он напомнил, что «основанием для включения в список является: прохождение лечения, обучение, работа на территории ДНР; уход за больным и воссоединение с семьей, проживающей на территории ДНР».

Ранее сообщалось, что въезд в «ДНР» через КПП «Еленовка» разрешен с 25 июня:

лицам, имеющим регистрацию в «ДНР» либо удостоверение на постоянное проживание в «ДНР» или адресную справку, подтверждающую регистрацию в «ДНР»;

но только при наличии гуманитарных и иных вынуждающих обстоятельств;

и в соответствии со списком лиц, утвержденных штабом по COVID-19.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь три пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику».