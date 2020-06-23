Андрей Герус и его миллионы: Что задекларировал один из самых богатых нардепов (Видео)

38 млн грн сбережений, квартира в элитной новостройке и машина. Это задекларировал народный депутат Андрей Герус. По данным Комитета избирателей Украины, Герус – в тройке самых богатых депутатов фракции «Слуга народа». В прошлом году Андрей Герус задекларировал 8 млн грн дохода. Где заработал остальные – проверить в официальных источниках вряд ли удастся. На сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) есть только декларация, поданная в этом году, а на сайте президента – в 2014-м. Андрей Герус исчез из поля зрения НАПК на 6 лет, за которые разбогател более чем в 20 раз. Не считая состояния жены. Там тоже – счет на миллионы. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Перед камерами – в костюмах без галстуков и роскошных часов. Внешне сдержанный и скромный на парламентской трибуне и в центре стола на заседаниях энергетического комитета. Это – миллионер Андрей Герус. Он – в тройке самых состоятельных депутатов монобольшинства Верховной Рады.

«Мы сравнили декларацию господина Геруса за 14-й год. В 14-м году он был голый, босый, без рубашки абсолютно. Ничего не было», – говорит заместитель главы Службы безопасности Украины (2007 год) Геннадий Москаль.

В той декларации госслужащий Андрей Герус писал: имеет квартиру на 50 кв. м, внедорожник и почти 2 млн грн на счетах. А в последний декларации состояние Геруса уже в 20 раз больше.

«Откуда такие доходы? С той зарплаты народного депутата? Явно нет», – говорит Геннадий Москаль.

Когда разбогател Андрей Герус – тайна. Ни одной декларации за последние несколько лет на сайте НАПК журналистам найти не удалось. И это удивительно – закон обязывает. Он должен был их подавать и когда был членом энергетической Нацкомиссии, и когда шел на выборы в Верховную Раду.

«Это уже вопросы и к налоговикам, и к НАБУ, откуда у господина Геруса эти доходы и как он их получил, так что вполне возможно, что мы имеем дело с легализацией доходов, полученных незаконным путем», – говорит экономист Борис Кушнирук.

Согласно ежегодной декларации, зарплата нардепа Геруса – чуть более 165 тыс. грн за 4 месяца. Сейчас он имеет квартиру на 150 кв. м в элитном районе Киева, а еще – машину бизнес-класса. У жены нардепа есть земельный участок с фундаментом и внедорожник.

«У меня есть определенная финансовая подушка и я могу позволить себе заниматься той деятельностью, которой я занимаюсь, и сегодня финансовая мотивация является для меня не главной», – говорил народный депутат Украины Андрей Герус в одном из интервью.

Через несколько дней после этого интервью Андрей Герус дополнил свою ежегодную декларацию на сайте НАПК. Журналисты все подсчитали. Деньги собирает нардеп в гривне, долларах США, евро и английских фунтах стерлингов. Все, что есть в разных валютах на банковских счетах, и наличные, журналисты перевели в гривну. По официальному курсу Нацбанка. Всего за душой у нардепа 38 млн 592 тыс. 973 грн. Еще 13 с лишним миллионов гривен – у жены Натальи. В то, что можно было заработать столько непосильным трудом парламентария, не верят даже депутаты со стажем.

«Сытый голодного не понимает, а тем более наглый. Именно таким является Андрей Герус. Навредил шахтерам, энергетикам и энергетической безопасности государства. Он принес очень большие беды шахтерским семьям, городам», – говорит народный депутат Украины Михаил Волынец.

Парламентарии требуют расследовать – откуда такие деньги. Подозревают – махинации с импортом российских киловатт имели высокую цену для государства и принесли большие прибыли для лоббистов.

«Есть достоверные данные, которые будем вкладывать в основу работы комиссии касаемо председателя комитета по энергетике этой Верховной Рады, в отношении должностных лиц Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, которые коррупционными, мотивированными точно извне антиукраинскими решениями и привели к катастрофе в украинской энергетической отрасли», – говорит народный депутат Украины, фракция партии ВО «Батькивщина», Валентин Наливайченко.

Печерский районный суд Киева уже обязал Офис генерального прокурора начать уголовное производство в отношении нардепа Геруса. Речь идет о государственной измене. Мол, действия главы энергетического комитета ослабили обороноспособность и экономическую безопасность Украины.