Смерти медиков от COVID-19: В Украине начались эпидемиологические расследования

В Украине начались эпидемиологические расследования смерти врачей, которые работали с больными COVID-19. Об этом сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

После установления причины смерти врачей можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям, инициированные главой государства.

«Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких в бою с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов, вернувшийся из командировки в западные области Украины, сообщил, что на Львовщине будут делать еще 300 тестов в сутки для более тщательного мониторинга ситуации и избежания очередей. Также он добавил, что сегодня Минздрав изучает вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и их готовности к возможной второй волне коронавируса. Кроме того, Максим Степанов сообщил, что рассмотрят изменение финансирования пакетов по помощи больным COVID-19.