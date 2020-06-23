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Непогода: На Донетчине восстановили энергоснабжение 16 населенных пунктов

23.06.20 15:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Вчера из-за грозы в Донецкой области были обесточены несколько населенных пунктов. За сутки энергетики восстановили электроснабжение в 16-ти из них. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.

В частности, порывы электросетей ликвидированы в Великоновоселковском, Добропольском, Константиновском, Волновахском и Бахмутском районах. Выполнено 130 заявок.

«С пятницы наши сотрудники свет жителям 35 населенных пунктов, подключили 266 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 24 линии электропередач», – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Специалисты энергокомпании продолжают работать над подключением энергоснабжения жителям села Победа Марьинского района.

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