Непогода: На Донетчине восстановили энергоснабжение 16 населенных пунктов

Вчера из-за грозы в Донецкой области были обесточены несколько населенных пунктов. За сутки энергетики восстановили электроснабжение в 16-ти из них. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.

В частности, порывы электросетей ликвидированы в Великоновоселковском, Добропольском, Константиновском, Волновахском и Бахмутском районах. Выполнено 130 заявок.

«С пятницы наши сотрудники свет жителям 35 населенных пунктов, подключили 266 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 24 линии электропередач», – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Специалисты энергокомпании продолжают работать над подключением энергоснабжения жителям села Победа Марьинского района.