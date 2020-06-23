Камуфляжем и соснами: Как Юрьевка встречает любителей Азовского моря (Фото)

Во многом отдых в Юрьевке – мало чем отличается от других курортов Азовского побережья Донетчины. Его оценят как семейные пары, так и молодежь, передает «Сайт города Мариуполя».

Село Юрьевка считается греческим, как и все остальные на берегу Азовского моря. Оно расположено в Белосарайском заливе, между Ялтой и Урзуфом, в 40 км от Мариуполя.

Юрьевка – это две основные улицы, протяженность жилого сектора – около полутора километров. Однако там разместилось более 30 курортных, туристических и детских баз.

Село находится на естественной возвышенности, поэтому, чтобы попасть к морю, – нужно спуститься по ступенькам.

На небольшом отрезке, примерно у подножья базы отдыха «Азовмаша», в море есть так называемая «мертвая зона». За последние годы там утонуло немало людей. Они не могли выплыть на берег, при том, что море здесь очень мелкое.

Точных причин странного природного явления никто не знает, но версий есть немало. Например, что в этом месте – тектонический разлом плит, из-за чего образуются воронки и водовороты, засасывающие людей. Другая версия говорит о том, что в море около Юрьевки кипит метан, а немецкие ученые в годы оккупации разыскивали в Азовском море источники циркония.

Из Мариуполя в Юрьевку можно добраться автобусом от АС-2, ходит 4 рейса, стоимость проезда – около 50 грн, а вот на такси – около 300 грн.

Село тянется вдоль береговой линии. В его центре находятся автостанция и множество торговых павильонов. Работают и продуктовые магазины, в которых цены традиционно выше чем в Мариуполе. К примеру, литр разливной воды стоит 1 грн, а килограмм клубники – 100 грн. Центр поселка в дневное время пуст, и продавцы простаивают практически вхолостую.

Постоянными покупателями в Юрьевке являются военнослужащие. Базы добровольцев располагаются в бывших местах отдыха. С военнослужащими у местных сложились хорошие отношения и камуфлированная техника – частый гость на дорогах Юрьевки.

Отдых в Юрьевке – на любой кошелек. Можно снять номер в частном пансионате, цены от 300 до 1500 грн. Средняя цена в приличных базах отдыха с кондиционерами в номерах – порядка 400 грн. «У нас работают бойлеры и вообще в Юрьевке с водой, дай бог, все хорошо!», – утверждает администратор одного из пансионатов.

На выходные номера могут быть заняты и бронировать нужно с четверга-пятницы.

Бюджетный вариант – можно ограничиться комнатой в частном секторе. «Душ, туалет, кондиционер, телевизор на площадке – 300 – 350 грн. А там, где телевизор в номере – дороже. Хотя зачем вам телевизор? У молодежи – интернет», – рассказывает о своих услугах один из юрьевцев.

Для любителей экстрима можно и пожить дикарем в палатке на пляже.

Из развлечений – в поселке открылась кальянная, есть и местная дискотека.

От улиц поселка к пляжу ведут спуски и лестницы. Подъем назад, в номер, после проведения нескольких часов около воды может показаться изнурительным.

Пляж – широкий и чистый. Встречаются торговые лотки, навесы и скамейки. Море здесь не глубокое и хорошо прогревается. Около баз отдыха побережье оборудовано лежаками и навесами, есть места, где можно взять шезлонг в аренду.

В Юрьевке, как и по всех приморских курортах, есть свои минусы и плюсы. Плюсы – это бюджетность отдыха. Даже в пансионатах можно найти приемлемые цены, конкурирующие с ценами частных домов.

Нередко в местных банкоматах случаются проблемы с картами, поэтому отдыхающим лучше иметь с собой наличку. С обменом валюты в Юрьевке также могут возникнуть проблемы.

Спуск к морю – во многих местах крутой. Но доступ к морю в правом крыле поселка (если стоять лицом к береговой линии) намного комфортнее, и море там глубже.

Большой плюс Юрьевки – сосновый бор по соседству. Это настоящий магнит для отдыхающих.

Напомним, что ранее демонстрировались иные курортные поселки Азовья – Урзуф, Мелекино и Ялта.