8 часов в очереди, 5 км пешком: Жительница Волновахи рассказала, как перешла КПВВ в Новотроицком

Жительница Волновахи Елена Дергачева – одна из тех, кому из «ДНР» удалось пересечь контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» в первый день его открытия после трех месяцев карантина. Чтобы перейти на подконтрольную Украине территорию, ей пришлось 8 часов ждать в очереди и полтора часа пешком идти до «нулевого» блокпоста, пишет «Свои.City».

Елена Дергачева родом из Донецка, но теперь постоянно живет в Волновахе. В Донецк она отправилась до карантина, чтобы помочь родственнице ухаживать за ребенком. Тем временем в Волновахе у нее подожгли дом, было открыто уголовное дело.

Вернуться из «ДНР» в Волноваху Елена не смогла из-за закрытых пунктов пропуска. Обращалась в кол-центр Операции Объединенных сил и в местные «администрации», чтобы ее пропустили – но без результата.

22 июня она, как и сотни других людей, поехала в Еленовку. На контрольно-пропускной пункт «ДНР» она прибыла около 8:00, а пройти его смогла лишь в примерно 16:00.

«Пешие доезжают до Еленовки на автобусе, их высаживают на "пятачке" возле магазинов, потом все ждут в очереди, по 10 человек их подсаживают в автобусы, которые едут на Докучаевск. Возле докучаевского поворота их высаживают. Пешком они доходят до поста "полиции", где всех фотографируют и "откатывают пальчики". Дальше идут на "погранконтроль", где проверяют все вещи и паспорт. Потом все идут пешком до украинского блокпоста», – описывает Елена процесс перехода.

Она отметила, что ей пришлось подписать «документ» о том, что она согласна не возвращаться в Донецк до улучшения эпидемиологической ситуации.

От КПП «Еленовка» до украинского «нулевого» блокпоста – около 5 км. Это расстояние необходимо было пройти пешком, так как транспорт там не курсировал. В среднем это занимает около полутора часов. На «нулевом» украинском блокпосту пешеходам меряют температуру. Также у них проверяют установку приложения «Дій вдома», необходимого для прохождения самоизоляции.

От «нуля» до КПВВ «Новотроицкое» можно доехать на автобусе за 15 грн. По словам Елены, автобусы брали всех людей, даже на стоячие места. «Забирали всех, долго не держали, потому что был дождь. Взяли даже стоячих. Но все были в масках», – отметила собеседница.

На КПВВ «Новотроицкое» проверяли паспорта. Тут пограничники фотографировали экраны смартфонов с активированным приложением, а также записывали адрес, где люди намерены проходить самоизоляцию.

Елена Дергачева возмущается, что в первый день работы линию разграничения в Донецкой области решили пересечь и люди, у которых не было реальной необходимости. По ее словам, в очереди было много людей с детьми, которые собирались выехать просто «на оздоровление».

Также были пенсионеры с кнопочными телефонами. Женщина отмечает, что представители «ДНР» в Еленовке даже предупреждали, что без приложения «Дій вдома» украинская сторона их не пропустит, однако многие проигнорировали эту информацию.

Дергачева отметила, что вместе с ней до «нулевого» блокпоста дошли люди без данного приложения на смартфоне, которые спрашивали: «А что, я завтра не смогу вернуться?». Украинские пограничники не разворачивали таких людей назад, но просили установить приложение прямо на месте. Ситуацию осложняло отсутствие интернета на линии разграничения.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, в понедельник, 22 июня, после 18:00 на КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекли 110 человек, которые говорили, что прорвались через блокпост незаконных вооруженных формирований. По решению командующего Объединенных сил работа КПВВ была продолжена. Пропуск осуществлялся, пока после 21:00 не оформили последнего прибывшего с неподконтрольной Донетчины гражданина, который имел инвалидность.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь три пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику».