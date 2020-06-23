Пока не поднимут тариф: Жителям Лисичанска продолжают выставлять счета за отопление (Видео)

На улице – жаркий июнь, а жителям Лисичанска (Луганская обл.) продолжают приходить свежие квитанции на оплату отопления.

Пенсионерка Александра в июне получила платежку на 270 грн за «отопление» двухкомнатной квартиры, другие – по 700 грн. Но в мае жилфонд не отапливали, котельные остановись еще в марте. Поэтому большинство жителей отказываются оплачивать квитанции.

Тем, у кого не установлены теплосчетчики на дом, суммы сообщают вообще по телефону.

В КП «Лисичансктеплосеть» говорят, что квитанцию разделили на две – за предоставление тепла и за обслуживание сетей. Но перерасчет – с начала года.

«У нас на январь планировалось принятие нового тарифа. В декабре расчеты были поданы в исполком. Но исполком нам не принял новый тариф. Объяснений мы этому не получили. Компенсация тарифных разниц для нас тоже не предусматривалась. Мы проводили начисления населению без абонплаты», – поясняет главный экономист КП Елена Сибирцева.

Если бы «Лисичансктеплосеть» повысила тарифы по своим расчетам, то отопление в этом городе стало бы самым дорогим в Украине. Горсовет на это разрешение не дал. Жители отмечают, что для пенсионеров стоимость услуг стала бы неподъемной.

«У кого полторы – две тысячи гривен. Это очень было бы тяжело. Не подняли цены, потому что к общественности все-аки прислушиваются» – говорит пенсионер Виктор.

Но предприятие обошло решение исполкома. В Управлении ЖКХ горсовета отмечают, что способ – легальный. «Они все согласно закона подготовили», – считает начальник УЖКХ Виталий Сахань.

В теплосети акцентировали, что летом и дальше будут начислять немного более 6 грн за 1 кв. м. До тех пор, пока профильная комиссия горсовета и местные чиновники не разрешат поднять тариф.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»