На Донетчине почти 18 тысяч детей получили статус пострадавших от военных действий

В Донецкой области статус пострадавших от военных действий получили почти 18 тысяч детей, часть из них получили материальную помощь за счет областного и местных бюджетов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 июня, во время заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации рассказала начальник Службы по делам детей облгосадминистрации Наталья Тимофеева.

Она отметила, что начиная с 2017 года, органами опеки и попечительства области предоставляется статус ребенка, который пострадал вследствие военных действий и вооруженных конфликтов. По состоянию на 1 июня этого года, такой статус получил 17 831 ребенок, в том числе 76 детей, которые получили ранения, контузию, увечья, 17 754 испытали физическое насилие.

Данные Донецкой ОГА

«На сегодня, кроме предоставления указанного статуса, действующим законодательством какие-либо льготы не предусмотрены, вместе с тем, в 2018-2019 годах из областного бюджета выплачена одноразовая денежная помощь в размере 5 прожиточных минимумов 79 детям, которым предоставлен статус пострадавших вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, в связи с получением ранения, контузии, увечий, физического насилия, на сумму 736, 6 тыс. грн», – сообщила Наталья Тимофеева.

Кроме того, помощь детям, которые получили такой статус, оказывалась в городах, районах и объединенных территориальных громадах области.

По словам начальника Службы по делам детей, в Верховной Раде Украины на рассмотрении находятся законопроекты, предусматривающие предоставление льгот и компенсаций детям, которые были ранены или их здоровью был причинен другой ущерб.