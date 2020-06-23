Перепутал направление: На КПВВ «Новотроицкое» шел 20-летний ефрейтор «ДНР» (Фото, видео)

В Донецкой области недалеко от КПВВ «Новотроицкое» пограничники задержали молодого ефрейтора незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Пограничники обнаружили парня на контрольном пункте «Березовое 2» 22 июня. Он попытался скрыться, но это ему не удалось.

В погранотряде возраст задержанного не уточняют, но, судя по видео, парню около 20 лет.

«Я проживаю на территории Донецка, с 4 октября 2018 года по сегодняшний день проходил службу в 4-м территориальном батальоне. 18 июня меня на 10 дней направили в Еленовку на позицию "Мост". Просидев там 4 дня, должен был идти на выходной. Вышел, но перепутал направление и пошел в сторону КПВВ "Новотроицкое". Там меня задержали», – рассказывает парень.

Он отметил, что в НВФ «ДНР» поступил в 2018 году по собственному желанию. Нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2.

«У задержанного были документы так называемой "ДНР", среди которых паспорт, военный билет, удостоверение фонда ветеранов боевых действий, а также военная форма российского образца в дорожной сумке», – сообщили в погранотряде.

Пограничники задокументировали факты преступной деятельности задержанного и передали его сотрудникам СБУ. Парню объявили подозрение в совершении преступления по ст. 258-3 УК «Создание террористической группы или террористической организации».