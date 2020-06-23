Живут под навесом: Пропуска в «ДНР» в буферной зоне ожидают уже 10 человек

Трое пенсионеров из Донецка и Макеевки, которых 22 июня не пропустили на блокпосту «ДНР» в Еленовке, остались жить в «серой» зоне. К ним присоединились еще люди, и теперь ожидающих въезда в «ДНР» уже 10 человек. Об этом сообщил журналист Дмитрий Дурнев в Facebook.

«Пенсионеры, о которых я писал вчера, провели на КПВВ "Еленовка" весь день, а потом местные защитники погнали их обратно – на ночь оставаться на территории "ДНР" нельзя. И пожилые люди совершили еще один поход с сумками в 7 километров», – рассказал Дмитрий Дурнев.

По словам журналиста, он созвонился с этими людьми, и они рассказали, что живут под навесом на «нулевом» блокпосту, украинские военные поделились с ними гречневой кашей, хлебом и водой.

«Они сидят под навесом и ждут 25 июня. Их уже не трое – подъехали еще люди, и теперь там, под навесом, 10 ожидающих. Смиренно думают, что как-то переночуют еще две ночи, а ОБСЕ уговорит Дениса Пушилина пустить пожилых людей домой в четверг без электронных заявлений и прочей глубоко непонятной им электронной лабуды. Интернета у них нет, смартфонов тоже, все документы на руках, и они бумажные. Я не стал им говорить, что их ждут бесплатные больницы и обязательная обсервация в 14 дней. Боюсь, после КПВВ "Еленовка" и навеса их удобной койкой в больнице не напугаешь», – пишет Дурнев.

Он также сообщил, что со стороны Еленовки к украинскому «нулевому» блокпосту начали ездить автобусы.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь три пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику».