«Прибывшим из Украины»: В «ДНР» сообщили стоимость обсервации

Для прибывших с подконтрольной Украине территории двухнедельная обсервация в больнице Донецка будет бесплатной. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает «минздрав ДНР».

«Обязательная обсервация граждан, прибывших из Украины, будет проходить в лечебных учреждениях министерства здравоохранения ДНР в течение 14 дней. Нахождение в медучреждении, а также лечение в случае необходимости будут оказываться на безоплатной основе», – говорится в сообщении.

Ранее в «ДНР» отмечали, что для обсервации в «республике» выделена всего лишь одна больница в Донецке. Это сделано для ограничения числа въезжающих в «ДНР» с подконтрольной Украине территорий. «Когда люди будут въезжать в ДНР, их будут встречать на контрольно-пропускном пункте "Еленовка" и прямо оттуда автобусами транспортировать в одну из больниц Донецка», – уточняла «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко.

При этом для обсервации на подконтрольной Украине территории предлагаются несколько вариантов проживания вплоть до VIP-размещения. Базовое в больницах – бесплатно, улучшенные условия в отелях и санаториях – за дополнительную оплату.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

В «ДНР» заявили, что линию разграничения на въезд в «республику» откроют только на один день.