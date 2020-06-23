С начала боевых действий на Донетчине погибли 28 детей

На подконтрольной украинской власти территории Донецкой области с начала боевых действий погибли 28 детей. Об этом сообщила начальник службы по делам детей Донецкой облгосадминистрации Наталья Тимофеева, передает пресс-служба ДонОГА.

«Вследствие военных действий на территории области, где органы государственной власти в полном объеме осуществляют свои полномочия, погибли 28 детей и 85 детей получили ранения различной степени тяжести. Все раненые дети получили необходимые медицинские услуги в полном объеме», – сказала Наталья Тимофеева.

По ее словам, на сегодня под наблюдением врачей первичного звена здравоохранения находятся 47 таких детей, 21 ребенок выехал за пределы области, 17 детей достигли совершеннолетия и переданы под надзор взрослой службы здравоохранения.

Дети, которым было необходимо оперативное лечение (протезирование), прооперированы в учреждениях здравоохранения других областей. После проведения оперативного лечения протезированы все 7 детей, которые в этом нуждались.

«Сейчас потребности в замене протезов или дополнительных нейрохирургических вмешательствах у детей указанной категории нет. В дальнейшем, при необходимости, замена протезов будет осуществляться бесплатно», – отметила Тимофеева.

Вследствие психологических травм большинство детей, которые получили ранения, требуют реабилитационного вмешательства и психологической поддержки. С этой целью они обеспечиваются санаторно-курортным лечением и проходят курсы лечения по месту жительства. Так, в 2019 году реабилитационное лечение получили 46 детей.

Кроме того, в условиях проведения операции Объединенных сил на территории области налажена работа по проведению ежегодных профилактических медицинских осмотров детей, в том числе в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, мобильными медицинскими бригадами в составе узкопрофильных специалистов.

Напомним, что по данным ООН, с начала вооруженного конфликта на Донбассе по состоянию на 15 февраля 2020 года от войны пострадало от 41 тыс. до 44 тыс. человек. Погибло до 13 200 человек, из них 3 052 мирных жителей Донбасса. 29-31 тыс. граждан были ранены, из них более 7 000 – мирные жители.

По данным ОБСЕ, в зоне боевых действий на Донбассе общее количество жертв с начала 2020 года составило 51 человек.

В «ДНР» заявляли, что в «республике» за время войны погиб 91 ребенок, еще 261 – получил ранения различной степени тяжести.