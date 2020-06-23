Собирались продавать: Жители Кривого Рога наладили нелегальные поставки оружия из зоны ООС

В Кривом Роге (Днепропетровская обл.) Служба безопасности Украины обнаружила тайник с оружием и боеприпасами, которые ранее были нелегально вывезены из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной версии следствия, незаконное перемещение военных средств поражения организовали двое местных жителей через своих сообщников в районе ООС. Переправленное оружие хранили в квартире под деревянным полом и планировали реализовать его местным криминальным кругам.

«Во время обысков по месту жительства одного из злоумышленников правоохранители обнаружили два ручных противотанковых гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, тротиловую шашку с детонатором, две гранаты РГД-5 с запалами, револьвер, обрез винтовки "Мосина" калибра 7,62 мм, более 800 патронов различного калибра и дымовые шашки», – сообщили в СБУ.

Изъятое оружие и боеприпасы направили на экспертизу. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в рамках уголовного производства по ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.