На резиновой лодке: В Россию из «ЛНР» сигареты поставляют через реку

В «ЛНР» задержали контрабандистов, которые пытались переправить в Россию через реку сигареты. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба «таможенного комитета ЛНР».

Речь идет о 10 тыс. пачках табачных изделий общей стоимостью 400 тыс. руб. (167 тыс. грн по местному курсу валют). Их хотели переправить в РФ вблизи села Пархоменко через Северский Донец, по руслу которого проходит «республиканская граница».

«Правонарушители, используя резиновую лодку, пытались незаконно переместить на территорию Российской Федерации табачные изделия в количестве 3 тыс. пачек сигарет в ассортименте. Кроме того, рядом с лодкой на берегу реки обнаружено еще 5 тыс. пачек сигарет и транспортное средство ВАЗ-21013, в котором также находились 2 тыс. пачек сигарет» – говорится в сообщении.

Уточняется, что на всех пачках была наклеена «акцизная марка ЛНР».