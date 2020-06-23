«ДНР» направит украинской стороне список лиц, которым разрешили въехать в «республику»

«ДНР» будет направлять украинской стороне список лиц, которым подтверждено разрешение на въезд в «республику» через линию соприкосновения. Об этом сегодня, 23 июня, по итогам видеоконференции гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы сообщила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.

Она отметила, что на онлайн-встрече обсуждалась тема механизма пересечения линии разграничения через «республиканский» контрольно-пропускной пункт «Еленовка», расположенный н транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».

«Так, ДНР будет пропускать на свою территорию исключительно тех граждан, которые получили официальное разрешение от штаба [по борьбе с COVID-19] на въезд… Мы будем официально направлять украинской стороне список граждан, которым разрешено пересечь государственную границу ДНР», – сказала Морозова.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

В «ДНР» заявили, что линию разграничения на въезд в «республику» откроют только на один день.

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь 3 пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику». По состоянию на 23 июня в «буферной» зоне находилось уже 10 человек.