На Донетчине будут работать волонтерские молодежные лагеря БУР

В этом году в Украине состоятся 13 волонтерских лагерей «Будуємо Україну Разом» (БУР), из них 3 – в Донецкой области. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Так, волонтерские лагеря на Донетчине будут организованы в Бахмутском районе в период с июля по сентябрь:

с 12 по 26 июля – в поселке Мироновский;

с 9 по 22 августа – в городе Соледар;

с 6 по 19 сентября – в селе Звановка.

«Будуємо Україну Разом» (БУР) – это волонтерская программа, которая через совместную работу, объединяющую активную молодежь, воспитывает в ней социальную ответственность и развивает громады в разных уголках Украины.

«БУР возник как волонтерская акция в 2014 году, которая имела целью восстановить дома, уничтоженные войной на востоке Украины. Однако, со временем, БУР превратился в движение, формирующее новое поколение ответственных украинцев, которые творят изменения. За время действия программы лагеря прошли в 62 городах, были отремонтированы 214 домов и к движению присоединились более 2800 волонтеров из разных уголков Украины», – сообщают организаторы программы.

Важным направлением работы БУР является развитие локальных громад – через создание общественных пространств и молодежных хабов, совместный труд волонтеров БУР и местного сообщества, совместный досуг.

Во время лагерей БУР в Донецкой области в этом году будет оказана помощь социально незащищенным семьям по обустройству их домов. Также волонтеры начнут ремонт школьной библиотеки в Мироновском, примут участие в создании музыкального пространства в Соледаре и обустроят уличную площадку в Звановке.

Тем, кто желает стать волонтером лагеря, окунуться в атмосферу БУР и присоединиться к совместной работе на строительных объектах, посетить культурно-образовательную программу, необходимо заполнить анкету bur.lef.org.ua/volonteru.