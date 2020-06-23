Нужно полмиллиарда: В Мариуполе никак не достроят самый большой храм Украины (Фото)

Самый большой храм Украины высотой 84,3 метра строится в Мариуполе уже более 10 лет, и на его завершение не хватает средств. Об этом рассказал заместитель генерального директора ПАО «Азовмаш» Константин Иващенко, передает «Сайт города Мариуполя».

По словам Иващенко, большая часть средств на строительство храма была вложена «Азовмашем», но завод сейчас не работает, хотя и помогает в строительстве.

Для завершения всех работ нужно примерно столько же средств, сколько уже было вложено. «Это примерно 70 млн грн на отделку и еще 70 млн грн – на роспись храма. Это я говорю суммы по ценам 2012 года», – сказал Иващенко.

Если учитывать, что в 2012 году курс доллара составлял 8 грн, то получается, что сегодня на окончание ремонта нужно потратить более 466 млн грн.

А по факту единственным средством сбора денег на завершение ремонта служит сама церковь и ее прихожане.

«Мы специально установили здесь маленькую церковь, чтобы люди уже могли приходить в храм. После того, как основной храм откроется, маленький храм перенесут в другое место», – отметил Иващенко.

На вопрос – как прихожанам собрать почти полмиллиарда гривен – он ответил: «Прихожане разные бывают».

Пока же самый высокий храм Украины – просто красивая картинка, золотые купола которого видны с разных точек Мариуполя.

«Первоначально мы хотели, чтобы храм был еще выше на 12 метров, но, когда создали проекцию, то поняли, что он слишком большой и портит архитектуру города. От этой идеи мы отказались», – пояснил Иващенко.

Особенность строения – оно не имеет фундамента. Его заменяет огромная монолитная железобетонная плита. Сначала на этом месте вырыли огромный котлован, а затем в 2008 году залили его железобетоном. Из этой плиты торчит арматура, высота которой равна высоте здания. Именно эта арматура и скрепляет все здание и делает его устойчивым к любой сейсмической активности.

Высота плиты – 1,6 метров. Для ее создания понадобилось больше 3 тысяч кубов бетона, который возили из Донецка.

Этот храм двухпрестольный. Нижний храм, расположенный практически в подвале, будет носить имя Митрополита Игнатия, верхний – Покровы Божьей матери.

Высота потолков в нижнем храме – 12 метров. Но сейчас это огромное помещение больше напоминает огромный подвал. В нем сыро и темно.

Также построено техническое здание, в котором будет находиться кабинет настоятеля, столовая, просвирная и даже несколько гостиничных номеров. На тот случай, если в храм приедут гости.

Купола выполнены из финского пластика, а для отделки использовалась нержавейка, покрытая нитридом титана под цвет золота. Первые 4 колокола были установлены в 2012 году, вес главного – 4,2 тонны, а самый маленький – 18 кг. Сейчас на звоннице храма 10 колоколов – все они были отлиты из специального сплава бронзы в Воронеже.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе белое здание Храма святого Петра Могилы Православной церкви Украины покрывают уникальной Петриковской росписью. Это будет единственная в мире церковь, полностью расписанная Петриковкой. Стоимость исполнения одной фасадной стены составляет 3300 долларов.