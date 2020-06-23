На КПП в Еленовке выезжающих заставляют сдавать на хранение номера «ДНР», – соцсети

Пересекающих линию разграничения через КПП «ДНР» в Еленовке водителей заставляли приезжать с номерами и документами «ДНР», а потом сдавать их на хранение. Об этом сегодня, 23 июня, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Муса Магомедов.

«Бизнес по "ДНРовски" – новая фишка. Они заставляют всех, кто выезжает в Украину, привозить с собой номера "ДНР" и сдавать их на хранение за 100 рублей. Забрать их смогут, когда вернутся обратно. Это вверх крохоборства», – написал Магомедов.

Эту информацию подтверждают и очевидцы, проезжавшие через КПП:

Александр: «Из ОРДО можно выехать через Еленовку – Новотроицкое. Обязательно должны быть номера и техталон ДНР, которые сдаются на платное хранение на посту в Еленовке»;

Маша: «Меня вернули, заставили одеть ДНР номера»;

Любовь: «Только звонила. Сказали – оставляйте номера на хранение, 100 руб. на весь период хранения номеров официально на блокпосту»;

Алексей: «На выезде из Донецка полиция разворачивает укр. номера. Говорят, выезжайте на номерах и с техпаспортом "ДНР", а на Еленовке сдадите номера и техпаспорт в камеру хранения .... Цирк».

Однако среди прошедших КПП были и такие, кто смогли отдать номера на хранение родственникам.

Напомним, в январе 2020 года в «ДНР» на линии разграничения появился новый вид бизнеса – прием на хранение «республиканских» номеров автомобилей, пока водитель находится на подконтрольной Украине территории. Это связано с тем, что до 8 января на период приостановления действия комендантского часа в «ДНР» было запрещено ездить с украинскими госномерами.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».