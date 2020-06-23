Спустя 6 лет: В «ЛНР» впервые начнут выплачивать пособие по безработице

В «ЛНР» впервые ввели пособие по безработице. Но оно будет выплачиваться только работникам угольных предприятий. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба «фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР».

Отмечается, что 12 июня было принято соответствующее постановление «правительства». Пособие будет выплачиваться сотрудникам шахт, трудовой договор с которыми «расторгнут по инициативе работодателя в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата работников предприятий по добыче (переработке) угля».

При этом размер пособия по безработице фиксированный – 6 тыс. руб. в месяц (2500 грн по местному курсу валют), продолжительностью не более 180 календарных дней.

Для получения выплат в течение 60 дней после увольнения сотрудники должны зарегистрироваться в качестве ищущих работу в территориальных отделениях «фонда соцстрахования на случай безработицы».

«Кроме того, важным условием для получателей является обязательное наличие трудовых отношений с предприятием не менее 15-ти недель в течение 12-ти месяцев, предшествующих регистрации в качестве ищущих работу». – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» пособие по безработице не выплачивают, т.к. в «республике» официально нет безработных. Жители не видят смысла в обращении в «центр занятости»: вакансии не актуальные, предлагаемые зарплаты низкие, пособие по безработице не платят.

Напомним, что в Украине минимальный размер пособия по безработице для тех, кто не имеет страхового стажа, нигде не работали или работали без оформления, составляет 1000 грн. А для работавших – от 1 630 до 8 408 грн.