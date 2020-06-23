Стало известно, когда в «ЛНР» включат мобильную связь Vodafone

Мобильная связь оператора Vodafone буде восстановлена в «ЛНР» до 29 июня. Об этом сегодня, 23 июня, заявил «глава ЛНР» Леонид Пасечник, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Я вчера вызывал по вопросу (восстановления связи Vodafone) министра связи Олега Васильевича Фетисова, потому что очень много заявлений на горячую линию. Связь действительно повреждена, есть, в том числе, и наши недоработки, есть технические моменты, они сейчас дорабатываются. Я сказал, чтобы в понедельник была отличная связь, но с четверга начнут постепенно включать базовые станции», – уверяет Пасечник.

Он также добавил, что в скором времени в «ЛНР» восстановят доступ к социальной сети «Вконтакте».

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» из-за забастовки горняков шахты «Комсомольская» (г. Антрацит) в нескольких «мятежных» городах нет мобильной связи оператора Vodafone, продолжают задерживать шахтеров для допросов.

Забастовка на шахте «Комсомольская» продолжалась с 5 по 13 июня. Под землей находилось до 150 горняков. Представители «МГБ ЛНР» допрашивали работников с целью выявления зачинщиков протеста, и первоначально задержали двух сотрудников шахты. Далее число задержанных выросло до 14 рабочих. 10 июня бастующие объявили голодовку. В городах «республики» в поддержку шахтеров клеили листовки. 13 июня горняки «Комсомольской» поднялись на поверхность. Они добились выплаты задолженности за апрель, однако без компенсаций и доплат.

Также «МГБ ЛНР» освободило большинство удерживаемых, но продолжает держать «на подвалах» 7 шахтеров, участвовавших в недавних забастовках на трех шахтах. В этой связи в «ЛНР» и «ДНР» через соцсети призывали к всеобщей акции протеста «Поддержи похищенных шахтеров».