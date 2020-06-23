«Явно ненормальные люди»: В Мариуполе стреляли в автобус с пассажирами

В Мариуполе на пост-мосту неизвестный стрелял в коммунальный автобус. ЧП произошло ночью 19 июня, передает «Сайт города Мариуполя».

«Неизвестный около 23:00 выстрелил в окно автобуса 15-а. На место выехали правоохранители», – сообщали очевидцы в соцсетях.

Данный факт подтвердил начальник КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление» Виталий Донев. По его словам, выстрел был предположительно из пневматического пистолета в боковое стекло вне зоны видимости водителя. Было разбито стекло, но никто из пассажиров не пострадал. Хулиганы скрылись с места преступления. «Это сделали явно ненормальные люди», – сказал Донев.

В пресс-службе Центрального отдела полиции сообщили, что своими действиями неизвестный разбил стекло автобуса, но подробности происшествия не уточнили.

«По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК "Хулиганство". Санкцией статьи предусмотрено ограничение свободы на срок до 5 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства происшествия», – сообщили полицейские.