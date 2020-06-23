Деньги участникам пробного ВНО будут возвращать с июля по декабрь: Подробности

Правительство планирует вернуть деньги участникам пробного внешнего независимого оценивания в период с 1 июля по 1 декабря 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра финансов Украина Роман Ермолычев, передает «Украинская правда».

«С целью своевременного и полноценного возврата средств тем, кто их оплатил, Минфин совместно с МОН наработал наиболее упрощенную процедуру возврата средств через "Приватбанк", который имеет наиболее разветвленную сеть отделений и находится ближе всех к месту жительства участников пробного ВНО», – сказал Ермолычев.

По его словам, главным распорядителем средств является Министерство образования и науки Украины, которое должно заключить соответствующий договор с «Приватбанком».

Замминистра финансов объяснил механизм и сроки возврата средств:

до 30 июня Украинский центр оценивания качества образования Украины формирует и передает базу данных МОН. В базу внесена информация, в частности, об уникальном номере участника пробного ВНО, состоящего из 10 цифр. Это позволяет правильно идентифицировать личность. Также в базе имеются другая важная информация (ФИО участников; контактные номера телефонов; указаны суммы, подлежащие возврату);

до 1 июля МОН передает эту базу «Приватбанку»;

если участник пробного ВНО является клиентом «Приватбанка», банковское учреждение проверит предоставленную МОН базу и автоматически перечислит необходимую сумму средств на этот счет;

если у участника пробного ВНО нет счета в «Приватбанке», то на номер телефона поступит SMS-сообщение с информацией, что банк открыл карточку и перечислил на нее средства. Для получения карты необходимо прийти в отделение и предъявить документ, удостоверяющий личность;

обратиться в отделение для получения карты необходимо не позднее 1 декабря 2020 года.

Для участия в пробном ВНО в 2020 году зарегистрировались около 219 тыс. соискателей. Общее количество пробных тестирований ВНО должно было составить более 362 тыс. (то есть, отдельные ученики зарегистрировались для прохождения пробного ВНО по нескольким предметам).

Всего из госбюджета планируется вернуть участникам пробного ВНО 52 млн 450 тыс. грн.