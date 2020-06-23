Партийные списки и мажоритарка: Как избиратели будут голосовать на местных выборах

На местных выборах, которые должны состояться в октябре 2020 года, будут применяться две различные избирательные системы – мажоритарная и пропорциональная система с открытым партийным спискам.

За годы независимости в Украине не было практики применения открытых списков. Так что на этих выборах впервые будут бюллетени, в которых надо будет поставить 2 отметки – выбрать непосредственно партию и отдельно кандидата от этой политической силы. Считается, что такая система позволит бороться со скупкой голосов избирателей, передает «АКМЦ».

На выборах голов (сельских, поселковых, городских) будут применяться две разновидности мажоритарной системы. Они использовались на последних очередных местных выборах в Украине. Все зависит от размера административно-территориальных единиц:

до 90 тыс. избирателей – для выборов сельских, поселковых, городских голов, а также старост применяется мажоритарная система относительного большинства с голосованием в едином одномандатном округе. Избранным считается кандидат, за которого подано больше голосов избирателей;

с голосованием в едином одномандатном округе. Избранным считается кандидат, за которого подано больше голосов избирателей; свыше 90 тыс. избирателей – для выборов городских голов применяется мажоритарная система абсолютного большинства. То есть победителем считается кандидат, набравший более 50% голосов от всего количества избирателей. В случае если в день голосования ни один кандидат не получил более 50% поддержки, то проводится повторное голосование. Во втором туре участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей в день голосования. Избранным считается кандидат, которого поддержало большинство избирателей с принявших участие в голосовании.

Система местных выборов-2020

На выборах депутатов в местные советы будет применяться сразу 2 избирательные системы.

Во-первых, в зависимости от размеров административно-территориальных городов:

до 90 тыс. избирателей – применяется мажоритарная система относительного большинства с голосованием в многомандатных избирательных округах. Избранными считаются те кандидаты, которые получат большинство голосов избирателей в своем избирательном округе. Так будут избирать депутатов сельских, поселковых, городских и районных в городах советов, советов соответствующих ОТГ, а также райсоветов;

с голосованием в многомандатных избирательных округах. Избранными считаются те кандидаты, которые получат большинство голосов избирателей в своем избирательном округе. Так будут избирать депутатов сельских, поселковых, городских и районных в городах советов, советов соответствующих ОТГ, а также райсоветов; свыше 90 тыс. избирателей – пропорциональная система с открытыми партийными списками. Так будут избирать депутатов областных, городских советов и городских ОТГ, а также Верховной Рады АР Крым.

Открытые партийные списки означают, что избиратели будут голосовать не столько за партию, сколько за кандидата от этой партии. Кто набирает больше голосов, тот поднимается в этом рейтинге выше. То есть выборы могут изменить конфигурацию депутатов, которую сначала зарегистрировала политическая партия. И общий результат партии будет зависеть от количества голосов, которые в совокупности набрали кандидаты.

Право на участие в распределении депутатских мандатов будут иметь только те местные организации партий, которые преодолеют 5-процентный избирательный барьер в рамках единого многомандатного округа.

Голосование по открытым партийным спискам – это не новация Украины. Но каждая страна использует различные формы бюллетеней:

в Польше избирательный бюллетень выглядит как книжечка. Там нужно найти свою партию, а в ней – желаемого кандидата и поставить галочку;

в Швеции следует выбрать бюллетень за конкретную партию – они отличаются для каждой партии. И уже в этом бюллетене отметить кандидата, которого избиратель поддерживает.

В Украине применили практику вписывания номера кандидата из списка политической партии.