Краматорск: В музее появилась уникальная «мусорная» коллекция (Видео)

Фотоаппараты, картины, бытовая техника, музыкальные инструменты, сувениры, медали… Около 10-ти лет назад этот раритет начали собирать на предприятии Краматорска, которое занимается сбором мусора. Недавно коммунальщики предали коллекцию в музей истории города.

«Эти вещи для нас имеют большую ценность. Это вещи быта, которые принадлежали жителям нашего города. Они имеют особенную историю», – говорит научный сотрудник Краматорского музея истории города Светлана Гутник.

Собирать коллекцию начали после того, как один из сотрудников полигона ТБО не смог отправить на утилизацию детскую игрушку. Со временем к ней добавилось около 200 экспонатов.

«Мы очень мечтали, чтобы в нашей коллекции была лошадка. Потому что в послевоенные годы, в 50-е, это была одна из самых любимых игрушек детей. Переданная лошадка требует реставрации – там и колесика нет, с краской проблемы. Но мы ее отреставрируем, приведем в порядок. И она займет достойное место на выставке игрушек», – рассказала директор музея Наталья Волошина.

В самом же музее сейчас свыше 24 тысячи своих материалов. Но для того, чтобы вещи «с мусорника» стали такими же настоящими экспонатами, с ними нужно хорошо поработать.

«Начало такой работы начинается с составления простейшего документа – акта приема предметов. В нем указывается название каждого предмета, датируется (хотя бы приблизительно) период его бытования, отмечаем материал, технику исполнения, размеры и в каком состоянии он находится. Если там есть трещины, погрешности, пятна – это все описывается. И это нужно проделать с каждым поступившим предметом», – пояснила Волошина.

Каждую вещь также оценят и отреставрируют. Так что через некоторое время, может быть, кто-то и узнает свою выброшенную игрушку или старые часы среди музейных экспонатов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»