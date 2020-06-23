«Мне позвонили спецслужбы "ДНР"»: Житель Львовщины рассказал, как его задержали в Донецк (Видео)

Житель Львовской области во время пребывания в Донецке был задержан сотрудниками «министерства госбезопасности ДНР» без уведомления причины. С применением угроз и пыток мужчину пытались завербовать для агентурной работы. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

После задержания мужчину доставили в спецтюрму, расположенную в центре Донецка в отеле «Ливерпуль».

«В течение нескольких дне о мне применяли психологическое и физическое насилие. Под угрозой физической расправы я читал текст, который мне дали спецслужбы РФ, перед видеокамерой российских журналистов. В тексте была пропаганда против Украины, сепаратисткие моменты. Под угрозой расправы надо мной и моей семьей я был вынужден это делать», – рассказал бывший пленник.

Также мужчину подвергал пыткам. От него требовали предоставить информацию о знакомых ему военнослужащих и расположении воинских частей на территории Львовщины. А также об украинских военных, принимавших участие в АТО / ООС.

«Желая вернуться домой я был вынужден дать согласие на сотрудничество с российскими спецслужбами и выполнять задания по сбору информации. После возвращения домой я получил звонок от спецслужб "ДНР". Но никаких действий я не совершал, так как считаю себя патриотом Украины. Добровольно сообщил об этом сотрудникам СБУ», – продолжил мужчина.

В СБУ напомнили, что согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, «если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании».