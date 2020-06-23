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Несмотря на протесты: В Германии установили памятник Ленину (Фото)

23.06.20 22:11
Фото Amos Chapple
Фото Amos Chapple

В городе Гельзенкирхен в западной Германии установили памятник лидеру российских большевиков Владимиру Ленину. Двухметровую статую открыли около штабквартиры радикальной левой Марксистско-ленинской партии Германии, передает «Радио Свобода».

На церемонию собрались несколько сотен человек.

Сначала памятник планировали установить к 150-летию Ленина в апреле, но из-за пандемии коронавируса планы изменились.

Против установки памятника выступало много немцев. Городской совет Гельзенкирхене подал в суд, пытаясь остановить открытие статуи, назвав Ленина «представителем насилия, подавления, террора и огромных человеческих страданий».

Но аргументы Совета о том, что статуя «нарушит вид» расположенного вблизи исторического банка, были отвергнуты, а марксистам позволили открыть памятник.

Представитель городского совета Мартин Шульман заявил в апреле, что «всего несколько человек из Марксистской партии хотят [установить памятник Ленину], больше никто».

По его словам, после того, как мэрия проиграла суд, у нее не было выбора, «потому что земля, на которой должны установить статую, находится в частной собственности».

Открытие памятника Ленину состоялось на фоне глобальных протестов против расизма, во время которых в течение последних недель были свергнуты памятники противоречивым фигурам, в частности, в США, Великобритании, Бельгии, Германии.

Фото Amos Chapple
Фото Amos Chapple
Фото Amos Chapple
Фото Amos Chapple
Фото Amos Chapple
Фото Amos Chapple

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