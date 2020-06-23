Трижды приезжала «скорая»: Через КПП «Еленовка» не прошли 180 человек, часть ночует в поселке (Фото, видео)

Сегодня, 23 июня, второй день пропуска из «ДНР» через «республиканский» контрольно-пропускной пункт «Еленовка» был не менее тяжелым, чем первый. Те же очереди и проблемы с пересечением.

«Так, в ночь на 23 июня, ночевать на месте остались около 70 человек – кого-то приютили местные жители, некоторые были в Доме культуры, кто-то ждал на лавочках. Сегодня, 23 июня, начали приезжать другие люди. Между собой они приняли решение чередовать пропуск из "вчерашней" очереди и "сегодняшней". При этом, кроме блокпоста в центре Еленовки, МВД намеренно тормозили жителей на выезде из Донецка», – сообщают в группе «Донецкий телеграм».

В итоге, к началу работы КПП собралось около 280 человек в пешей очереди и порядка 300 автомобилей.

«Много пожилых, беременных, с детьми, больных (льготники) людей, некоторые с животными. Жаркая погода привела к тому, что минимум 3 раза приезжала "скорая". Одна бабушка потеряла сознание, медики привели ее в чувства, и она вернулась в очередь», – рассказывают очевидцы.

Они продемонстрировали очереди, которые скопились по состоянию на 5 утра:

На блокпосту в центре Еленовки пропускали 4-5 человек и 1-2 авто за 30 минут. Далее сотрудники «полиции» вносили всех в базу немного быстрее, поскольку вчера на пост привезли несколько дополнительных компьютеров для ускорения работы.

К середине дня у «полиции» закончились бланки, которые должны заполнять выезжающие из «ДНР». Подписывая их, люди дают согласие о невозможности вернуться в «республику» до окончания карантина. До конца работы КПП никому не удалось получить эти бланки.

«Около 15:00 пересекли таможню последние "вчерашние" граждане. Параллельно этому увеличивалась общая очередь в центре Еленовки. Со стороны ДНР пустили автобусы из поселка до поста полиции. Далее к "нулевому" блокпосту люди шли пешком около 6 километров. Некоторые, узнав расстояние, разворачивались и уходили домой», – рассказывают в «ДНР».

Из «сегодняшних» граждан КПП «Еленовка» фактически успели перейти границу не более 20 человек. Примерно 180 людей не прошли, и часть из них осталась ночевать в поселке.

«Разместили людей сегодня в ДК или нет – неизвестно. Очевидно, ежедневно количество желающих выехать будет увеличиваться, но при медленной пропускной способности ситуация не разрешится и, наоборот, будет возникать все больше вопросов. Недовольство усиливается многократно, напряжение растет», – отмечают в соцгруппе.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

В «ДНР» заявили, что линию разграничения на въезд в «республику» откроют только на один день.

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь 3 пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику». По состоянию на 23 июня в «буферной» зоне находилось уже 10 человек.