Здесь собирались ведьмы: У часовни на Марьиной горе есть архитектурные особенности (Видео)

Рядом с селом Серебрянка (Донецкая обл., Бахмутский р-н) находится памятник природы «Марьина гора» – меловая гора с двумя вершинами в виде холмов. У ее подножия протекает река Северский Донец. Флору памятника природы составляют более 230 видов растений, многие из которых являются эндемиками и реликтами, 16 видов занесены в Красную книгу.

На одной из вершин Марьиной горы установлена часовня Всех Святых. Согласно легендам, здесь собирались ведьмы и иная нечистая сила. «Когда-то на этом месте было ведьмовское капище. И говорят, что несколько раз в год ведьмы собирались сюда на свой шабаш, проводили жертвоприношение и созывали сюда все нечистые силы», – рассказывает начальник управления культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации Алина Певна.

Часовню, уничтоженную временем и войнами, восстановили 15 лет назад.

Архитектурная особенность сооружения – окна в виде крестов, что не характерно для христианских церквей. «А над иконами есть Всевидящее око – оно находится в треугольнике под куполом. Также необычна роспись под куполом, необычен крест – Земля, Луна и почему-то Юпитер. А звезды здесь – это Святой дух», – продолжает начальник управления культуры.

Коронавирус внес свои коррективы в планы путешественников, некоторые из них переориентировались на внутренний туризм. Алина Певна отмечает, что в шахтерском регионе есть немало интересных мест. «Это регион, где всходит солнце Украины. Это край, где есть леса, поля, горы. Это край, который мы можем презентовать всей Украине, и он всем будет интересен», – резюмировала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»