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9 заболели, 9 вылечились: Ситуация с COVID-19 на Донетчине (Карта)

23.06.20 23:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За сегодня, 23 июня, в Донецкой области зарегистрированы 9 новых случаев COVID-19. При этом 9 пациентов выздоровели. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди новых инфицированных:

  • 4 новых – в Славянске (мальчики 4 и 15 лет, 12-летняя девочка и 63-летний мужчина);
  • 2 – в Мариуполе (11-летняя девочка и 42-летняя женщина);
  • по одному в Дружковке (44-летняя медработница), Марьинском районе (62-летняя женщина) и Лиманской ОТГ (56-летняя женщина).

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 377 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 179 пациентов;
  • находятся на лечении – 190 человек;
  • летальных случаев – 8.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 23 июня в Украине коронавирусом заболели 38 074 человека (16 956 пациентов выздоровели, 1035 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 73 случая СOVID-19 (54 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1029 заразившихся COVID-19 (выздоровели 290 человек, летальных случаев – 63). В «ЛНР» (на 22 июня) – 471 заразившийся (выздоровел 421 человек, летальных случаев – 11).

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