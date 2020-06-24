В ОБСЕ призвали обеспечить безопасность сотрудников и технических средств Миссии в Украине

Глава Постоянного совета ОБСЕ посол Игли Хасани и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавнего серьезного инцидента, представлявшего опасность для сотрудников и имущества Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ, обнародованном 23 июня.

В сообщении отмечается, что 22 июня в подконтрольном украинским властям Широкино (Донецкая обл.) была повреждена камера СММ. В настоящее время Миссия уточняет обстоятельства этого инцидента для выяснения дальнейших подробностей. Хасани и Гремингер призвали стороны обеспечить безопасность как технических средств, так и персонала СММ ОБСЕ, чтобы Миссия могла продолжать деятельность в соответствии со своим мандатом.

«Нет оправдания умышленному уничтожению технических средств СММ. Они являются чрезвычайно важными инструментами мониторинга соблюдения сторонами взятых на себя обязательств. Это не единичный случай. Мы были свидетелями многих инцидентов с угрозами сотрудникам СММ, а также с регулярным препятствованием их работе и свободе передвижения. Этому следует положить конец», – заявил посол Хасани.

Генеральный секретарь Гремингер отметил, что этот случай является еще одним примером пренебрежения безопасностью сотрудников и технических средств Миссии: «Мы уже видели слишком много ситуаций, когда патрули СММ подвергались опасности из-за выстрелов и взрывов, часто в результате нарушения конкретных обязательств в сфере безопасности. Сегодня как никогда необходимо обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ Миссии по всей Украине, а также надлежащее отношение к техническим средствам, которые необходимы для работы СММ».

Упомянутый инцидент произошел после того, как 2 июня 2020 года по камере СММ в неподконтрольном украинскому правительству Петровском (Донецкая обл.), очевидно, умышленно вели прицельный огонь с относительно близкого расстояния.

«Патрули Миссии часто подвергаются опасности из-за взрывов и стрельбы в непосредственной близости от них. БПЛА СММ также регулярно подвергаются воздействию помех сигнала и попадают под огонь по обе стороны от линии соприкосновения, и в некоторых случаях вернуть их не представляется возможным», – отметили в СММ ОБСЕ.