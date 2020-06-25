Такие дома красивые, а людей нет совершенно: Житель Донецка показал северо-западную окраину (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал в Куйбышевском районе города, на северо-западной окраине.

Дончанин показал микрорайон Первая площадка. Он отметил, что обочины дороги в сторону подконтрольных украинским властям Песок сильно заросли, и сообщил, что раньше все кусты и деревья подстригали.

Дорога – Красноармейское шоссе – в сторону выезда перегорожена бетонными блоками. «Дальше этих плит вы уже больше никуда не проедете», – сообщил дончанин.

По его словам, дальше находятся блокпосты незаконных вооруженных формирований, и примерно в 1 км – линия разграничения.

Также он показал жилые дома на 1-й площадке. «На 2-ю площадку уже не попасть, там стоит блокпост и пропускают только лишь по прописке», – сказал дончанин.

Мужчина продемонстрировал школу, огороженное футбольное поле, местный клуб и небольшой рыночек. Также в кадр попала больница, которую дончанин назвал «захолустной».

Между 1-й и 2-й площадкой – частный сектор, дома в нем пострадали от боевых действий. «Такие дома красивые, а людей здесь нет совершенно. Никто не живет, только лишь изредка наведываются», – сообщил мужчина.