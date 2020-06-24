Образование: Почему Украина теряет абитуриентов из неподконтрольного Донбасса и Крыма

В этом году в Крыму и на неподконтрольной украинским властям части Донбасса выпустились школьники, которым на момент начала агрессии России было 11-12 лет. Теперь они выбирают, куда поступать: в украинские вузы, местные или российские. В Украине они могут поступать без паспорта, аттестата и ВНО. Для поступления надо сдать экзамен по украинскому языку и истории Украины. Однако цифры показывают, что в украинские вузы не поступает и десятая часть выпускников из Крыма и ОРДЛО. Об этом пишет «Сегодня».

Выпускникам школ с неподконтрольных украинским властям территорий в Украине не нужны паспорт, аттестат и ВНО. Поступить можно через центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». Такие центры действуют при университетах и колледжах и работают исключительно с поступающими из Крыма и ОРДЛО.

До прошлого года число абитуриентов из Крыма и Донбасса в украинских вузах росло, говорит Светлана Кретович, начальник главного управления высшего образования Минобразования. В прошлом году через образовательные центры поступили в вузы 1600 абитуриентов из неподконтрольной части Донбасса и 265 – из Крыма.

Много это или мало? По данным, которые публикуют на неподконтрольных территориях, в Крыму в этом году выпустились более 10 тыс. одиннадцатиклассников, в ОРДЛО – 18 тыс.

Но есть еще абитуриенты, которые учатся дистанционно в украинских школах и потом поступают на общих основаниях по ВНО. Однако число таких абитуриентов не отслеживается, отмечает Кретович.

«Эти абитуриенты учатся дистанционно с оккупированных территорий, сдают ВНО и вступают в любое учебное заведение в Украине. Это количество мы не можем отследить, потому что не все поступающие раскрывают свою прописку и хотят, чтобы об этом знали», – говорит Светлана Кретович.

По вопросам образования в Украине для жителей неподконтрольных территорий работает правительственная «горячая линия» 0800 504 425.

Чтобы поступить по упрощенным условиям, надо:

выбрать один из вузов, в котором работает образовательный центр. Список вузов можно найти на сайте Минобразования;

получить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Этот пункт университеты часто не указывают. Однако без справки могут возникнуть проблемы при поступлении;

подать в образовательный центр пакет документов для поступления (заявление, документ, удостоверяющий личность, четыре цветные фотографии размером 3х4 см; образовательную декларацию – ее помогут заполнить представители образовательного центра);

сдать три вступительных экзамена – украинский язык, историю Украины и профильный предмет (или творческий конкурс). Министерство образования предлагает готовиться по видеоурокам на сайте «Доступна освіта» или на EdEra;

по результатам экзамена получить справку вместо аттестата. Через три месяца ее могут заменить на документ гособразца.

Несмотря на упрощенные условия, абитуриенты с неподконтрольных территорий все равно сталкиваются с проблемами при поступлении.

«Я действительно был заинтересован в украинском образовании. Прошерстил сайт МОН, узнал номер телефона и адрес образовательного центра "Крым-Украина". А как пришло время заниматься подачей документов, началось самое интересное», – рассказывает абитуриент из Крыма Осман Джелилов.

Крымчанин Осман Джелилов после выпуска из школы не сразу принял решение поступать в украинский вуз. Прежде чем подать документы в университет в Киеве, Осман два года занимался самообразованием и работал в рекламном агентстве в Симферополе. Случайно от знакомой парень узнал о возможности учиться в Украинской академии лидерства. Это 10-месячная образовательная программа, которая помогает найти выпускникам школ свое предназначение и выбрать профессию. Так парень стал сначала студентом УАЛ, а после выпуска из академии решил получить высшее образование в Украине. Осман начал собирать документы для поступления в Таврийский национальный университет им. Вернадского, который после аннексии полуострова «переехал» из Симферополя в Киев.

«Оказалось, на официальных сайтах университета и Минобразования был указан не полный пакет документов для зачисления в университет. По приезду у меня не было справки ВПЛ (внутренне перемещенного лица, – авт.). Никакие документы и доказательства не смогли убедить чиновников, что я проживал в Крыму практически всю свою жизнь. Благо, у меня с собой была справка ВПЛ, выданная в Харькове, но и там я ее заполучил не совсем корректным путем (нет, это не взятка). Так как у меня не было киевского статуса ВПЛ, а харьковский не подходил – я остался без стипендии», – рассказывает Осман Джелилов.

Также оказалось, что университет не дает абитуриентам место в общежитии на время поступления. Осману повезло, что у него были друзья в Киеве, которые приютили его на время поступления.

«Наступил долгожданный понедельник, я приехал сдавать тест по украинскому языку. По факту, это был диктант и оценку за него засчитали и за украинский язык, и за литературу. Я как-то написал на шесть баллов и пошел сдавать "Историю Украины". Поскольку я учился по образовательной программе РФ, а доступ к украинской программе ограничен, то я не ориентировался даже в основных датах. Я получил по истории четыре балла. Этот результат и проблемы со справкой ВПЛ, жильем стали еще одной причиной, по которой моя любовь к Украине начала плавно перетекать к нелюбви», – говорит Джелилов.

После сдачи экзаменов крымчанин уехал домой ожидать результата. По законодательству, фамилия и имя абитуриента должны были зашифровать, чтобы о поступлении не узнали в РФ. Но, по словам Османа, всю информацию о себе как абитуриенте он без проблем нашел в Сети.

Добраться из Крыма в Киев тоже было непросто. Купить билет на сайте «Укрзализныци» Осман не мог и попросил друзей с материковой Украины снова помочь.

«Но где содействие со стороны государства? Хотя бы какая-нибудь информационная поддержка по логистике абитуриентам все равно нужна», – возмущен Осман Джелилов.

«На сайте министерства есть вся информация о вступлении для абитуриентов из Донбасса и Крыма, а также дистанционные уроки украинского языка. Доступа к оккупированным территориям мы не имеем, но мы работаем через интернет-инструменты, чтобы донести информацию до поступающих. Также у нас зарегистрирован приказ об изучении украиноведческих предметов для абитуриентов с оккупированных территорий. То есть когда они станут студентами, то могут улучшить свой украинский язык, историю Украины и так далее», – так журналистам ответили в Минобразования на вопрос, есть ли у ведомства стратегия привлечения абитуриентов из Крыма и ОРДЛО.

На самом деле, информация о возможности учиться просто не доходит на неподконтрольные территории, говорит Олег Охредько, аналитик Центра гражданского образования «Альменда». До аннексии «Альменда» находилась в Крыму и занималась защитой прав человека. Сейчас организация оказывает правовую поддержку переселенцам и тем, кто остался на аннексированном полуострове.

«Вся информация о поступлении для крымчан распространяется в Украине, но не попадает на полуостров. То, что мы пытаемся сделать как общественная организация, – недостаточно. У нас нет таких возможностей, чтобы серьезно зайти в Крым. На переходах иногда появляется информация, иногда – нет. В свое время мы разместили огромные баннеры на контрольных пунктах пропуска», – говорит Охредько.

Шесть лет школьники находятся под серьезным информационным влиянием оккупационных властей. Были случаи, когда одноклассники из Крыма встречались в Киеве и только тогда узнавали о планах друг друга поступать в материковой Украине, отмечает Охредько.

Осман Джелилов говорит, что обсуждения поступления в университет обычно были на уровне семьи.

«В школе тему образования в Украине никто не поднимал... хотя от знакомых часто слышал, как кто-то уехал учиться в Киев», – поделился Осман.

Вторая проблема – с самими вузами. Еще 1 марта образовательные центры должны были опубликовать всю информацию о поступлении. Но даже сейчас не во всех она есть, отмечает правозащитник.

Отсутствует финансовая поддержка на время поступления. К сожалению, часто не действует право на бесплатное проживание в общежитиях. Не все семьи могут понести финансовые расходы, отмечает Ирина Жданова, исполнительный директор фонда «Открытая политика».

Также не хватает подготовительных отделений для абитуриентов с неподконтрольных территорий.

«Я думаю, нам надо изменить закон и открыть подготовительные отделения для абитуриентов с временно оккупированных территорий, чтобы они поступали без экзаменов, год интенсивно учились по этим курсам, потом поступали после подготовки. Это решит проблему того, что украинский язык и история Украины не изучается на временно оккупированных территориях или преподаются искаженно», – считает Ирина Жданова.

Тем не менее за эти четыре года в украинские вузы поступили более 5300 выпускников с неподконтрольных территорий, отмечает Ирина Жданова. Их число продолжит расти, поскольку есть и успешные истории тех, кто получил образование в Украине.

«Динамика вступления абитуриентов с временно оккупированных территорий из года в год показывает рост. Поступает все больше. Но и проблем тоже больше. Абитуриенты, которые к нам приходят, на год дольше пребывают в оккупации. Это и другая среда, другое взаимоотношение между людьми. С чем сталкиваемся мы – это адаптация студентов к условиям жизни, украинскому социуму. Но дети поступают самостоятельно, находят через центры "Донбасс-Украина", приходят сами или с родителями, что тоже очень интересно. Если брать общие тенденции, то они с каждым годом лучше», – прокомментировал Ростислав Подольский, и.о. ректора Луганского аграрного университета в г. Старобельск.

В этом году абитуриенты могут поступить в более чем 100 учебных заведений, при которых работают центры «Крым-Украина» или «Донбасс-Украина». В 2016 таких вузов было всего 12. Раньше абитуриенты не могли поступать в учебные заведения Минздрава, Министерства культуры и МВД. В этом году при них тоже появились образовательные центры для абитуриентов с неподконтрольных территорий.