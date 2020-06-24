Плюс 940: В Украине зафиксирован новый антирекорд COVID-19

В Украине зафиксирован новый антирекорд COVID-19 – за сутки заболели 940 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 июня, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки у нас заболели 940 человек. Из них 82 ребенка и 105 медработников. Это очередной наш антирекорд. Были госпитализированы 217 человек. Зафиксированы 16 летальных случаев. При этом выздоровели 453 пациента. В целом за все время пандемии в Украине заболели 39014 человек. Из них 2872 ребенка и 6243 медработника. При этом в целом выздоровели 17409 человек. Летальных случаев 1051», – сообщил Степанов.

Министр также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (203), Ровенской (126) областях и г. Киеве (99).

По данным Минздрава, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 376 случаев COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 377), в Луганской – 75.