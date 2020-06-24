Правозащитники знают множество историй: Почему люди ночуют и умирают на КПВВ

Есть веские причины, которые вынуждают людей оставаться на ночь на КПВВ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «КПВВ, которые превратились в ловушку: Правовая оценка ситуации» рассказала координатор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало.

По ее словам, ситуация с закрытием КПВВ длится уже 3 месяца, но в последнее время значительно обострилась. «На протяжении весны наша организация неоднократно сообщала о ситуации на КПВВ "Станица Луганская", приводила истории конкретных людей, которые застряли там на неделю или даже месяцы. И вот в начале июня было официально объявлено об открытии пересечения линии разграничения между оккупированной и контролируемой территорией в Донецкой области – про открытие КПВВ "Марьинка"», – рассказала Юлия Трало.

«Но в обозначенный день, к сожалению, пересечения так и не произошло. И около 10 человек остались ночевать под открытым небом на самом КПВВ. Конечно, у рядового слушателя очень часто возникает вопрос, почему эти люди ночуют на контрольных пунктах, среди поля, почему они не могут поехать в ближайший город, снять там жилье и переждать несколько дней, чтобы пересечь спокойно. Ответ очень прост: большинство из этих людей не имеют ни физических, ни материальных возможностей», – добавила она.

Координатор БФ «Право на защиту» рассказала, что среди таких людей на КПВВ «Марьинка» был пожилой человек – нельзя сказать, что у него не было денег. У него была серьезная сумма, которую он собирал последние 4 года. «Именно с того момента, когда после первого инфаркта врачи ему сообщили, что необходима операция. Вот он 4 года собирал деньги на эту операцию, в начале этого года приехал на обследование на подконтрольную территорию – и тут застрял», – сообщила Юлия Трало.

По словам координатора БФ «Право на защиту», он был в нескольких больницах. Мужчина прошел все обследования и был в медучреждениях просто потому, что ему некуда было идти, негде и не за что жить, поскольку все его сбережения остались в Донецке. Поэтому, когда в начале лета он услышал, что откроют КПВВ, он первым транспортом приехал на КПВВ «Марьинка». А когда линию разграничения так и не открыли, остался там. Ехать ему уже было некуда.

Этот мужчина умер ночью – от летней жары и перенесенных волнений. «Это лишь одна история, но наша организация знает массу таких историй людей, которым негде жить и они фактически стали бездомными. Люди, которые разлучены с семьями – дети, родители или родственники умирающие находятся по разные стороны линии разграничения. Это те причины, которые вынуждают людей неделями и месяцами проживать на контрольных пунктах и ждать момента пропуска», – сообщила Юлия Трало.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

В «ДНР» заявили, что линию разграничения на въезд в «республику» откроют только на один день.

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь 3 пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику». По состоянию на 23 июня в «буферной» зоне находилось уже 10 человек.