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В «ЛНР» сообщили о 474 случаях коронавируса

24.06.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» медики зарегистрировали 474 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 24 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 9:00 24 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 474», – уверяют в «республике».

«Выписан полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 421 человек», – добавляют в «ЛНР».

Также сообщается, что за прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. Всего умерли 11 человек.

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