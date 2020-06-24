В «ЛНР» сообщили о 474 случаях коронавируса

В «ЛНР» медики зарегистрировали 474 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 24 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 9:00 24 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 474», – уверяют в «республике».

«Выписан полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 421 человек», – добавляют в «ЛНР».

Также сообщается, что за прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. Всего умерли 11 человек.